Central China Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Central China Securities hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Central China Securities 0,020 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 407,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 716,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 141,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,100 CNY. Im Vorjahr waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Central China Securities 2,65 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at