Central China Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central China Securities äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 793,3 Millionen HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central China Securities 601,8 Millionen HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at