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02.11.2026 06:31:29
Central China Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Central China Securities hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Central China Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 HKD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Central China Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 586,5 Millionen HKD im Vergleich zu 723,7 Millionen HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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