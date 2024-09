Central China Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Central China Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Central China Securities hat ein EPS von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 507,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 758,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at