Central China Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Central China Securities ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Central China Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,470 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 77,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at