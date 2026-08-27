Central China Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Central China Securities hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 689,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Central China Securities einen Umsatz von 557,8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at