Central China Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Central China Securities gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Central China Securities hat ein EPS von 0,02 HKD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 HKD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 414,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 786,2 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 152,8 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 HKD beziffert. Im Vorjahr waren 0,060 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,87 Milliarden HKD gegenüber 2,66 Milliarden HKD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at