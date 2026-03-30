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30.03.2026 06:31:29
Central China Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Central China Securities hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central China Securities ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 101,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 341,48 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 368,40 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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