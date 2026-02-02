|
02.02.2026 06:31:29
Central Cooperative Bank AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Central Cooperative Bank AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR gegenüber 0,150 EUR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,10 Prozent auf 41,1 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
