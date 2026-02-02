Central Cooperative Bank AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Central Cooperative Bank AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR gegenüber 0,150 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,10 Prozent auf 41,1 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at