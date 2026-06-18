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18.06.2026 06:31:29
Central Cooperative Bank AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Central Cooperative Bank AD hat am 17.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Central Cooperative Bank AD ebenfalls ein EPS von 0,120 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Central Cooperative Bank AD 23,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,6 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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