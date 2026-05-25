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25.05.2026 06:31:29
Central Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Central Finance präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,45 LKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,23 LKR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 6,14 Milliarden LKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,96 Milliarden LKR umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,09 LKR eingefahren. Im Vorjahr waren 43,65 LKR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 22,45 Milliarden LKR in den Büchern – ein Minus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Central Finance 23,05 Milliarden LKR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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