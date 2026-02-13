Central Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Central Finance hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,14 LKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,91 LKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Milliarden LKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,62 Milliarden LKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at