Central Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Central Finance stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,48 LKR. Im Vorjahresviertel hatte Central Finance 10,75 LKR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,63 Milliarden LKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,96 Milliarden LKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at