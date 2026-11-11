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11.11.2026 06:31:29
Central Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Central Finance äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 16,42 LKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,48 LKR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,87 Milliarden LKR – ein Plus von 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Finance 5,63 Milliarden LKR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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