On its fourth quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 23, 2026, Central Garden & Pet (NASDAQ:CENT) announced full-year non-GAAP (adjusted) earnings per share of $3.27 alongside guidance of $2.65 or better for fiscal 2027. Investors tracking the business need to evaluate how management's strategic portfolio pruning and brand acquisitions support profit margins amid fluctuating consumer demand. Three key takeaways from management's comments stand out.

Central Garden & Pet is leaning into corporate acquisitions to replace divested lower-margin distribution channels with recognized consumer brands. Management expects the purchases of seed maker Burpee and European pet company TRIXIE to unlock new retail relationships and international markets.

The company expanded non-GAAP gross margin to 33.6% in fiscal 2026 by exiting low-margin pet distribution and unprofitable live plant lines. These actions create a baseline of profitability that relies on product mix rather than short-term cost cuts.

Continue reading