Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
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29.08.2026 12:10:01
Central Garden & Pet Chairman Sells 3,900 Shares for $152,100
William E. Brown, Chairman of Central Garden & Pet(NASDAQ:CENT), executed a sale of 3,900 shares of Class A Common Stock on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($39); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($44.44).Central Garden & Pet is a diversified consumer products manufacturer with approximately $3.1 billion in annual revenue and 6,000 employees, commanding a significant market position in the defensive consumer staples sector. The company's dual-segment strategy provides revenue diversification while capitalizing on structural demand drivers, including elevated pet ownership rates and sustained consumer investment in residential outdoor spaces. Central's competitive advantages are anchored in established brand portfolios, extensive distribution relationships, and operational scale within categories characterized by high consumer switching costs and recurring purchase patterns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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