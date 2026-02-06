Central Garden Pet: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Central Garden Pet präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Garden Pet ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,95 Prozent auf 617,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 656,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at