Central Garden Pet informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central Garden Pet hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 882,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 960,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at