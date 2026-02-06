Central Garden Pet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Garden Pet lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Central Garden Pet mit einem Umsatz von insgesamt 617,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 656,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,95 Prozent verringert.

