Central Garden Pet: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Central Garden Pet hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 906,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 833,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at