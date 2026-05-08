Central Garden Pet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Central Garden Pet präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Central Garden Pet mit einem Umsatz von insgesamt 906,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 833,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at