Central Garden Pet hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Garden Pet ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 678,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 537,5 Millionen USD.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,03 USD beziffert, während im Vorjahr 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2,94 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at