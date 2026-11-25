Central Garden Pet stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 678,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 537,5 Millionen USD.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,55 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,94 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at