CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -34,950 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 76,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,02 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at