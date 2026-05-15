15.05.2026 06:31:29

Central Glass gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Central Glass präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 105,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -48,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,05 Prozent auf 39,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 337,27 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 229,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 144,48 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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