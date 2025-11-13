Central Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Central Glass hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 52,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -9,290 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at