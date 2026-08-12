Central Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Central Glass veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 157,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent auf 37,76 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at