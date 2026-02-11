Central Glass: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Central Glass stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 146,06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Glass noch ein Gewinn pro Aktie von 164,93 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at