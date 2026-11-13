Central Glass stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Central Glass hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 135,85 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 52,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,88 Prozent auf 41,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at