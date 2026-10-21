Central Iron Ore stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Central Iron Ore stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at