Central Japan Railway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Central Japan Railway gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,54 Prozent auf 3,09 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at