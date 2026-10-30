Central Japan Railway gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Central Japan Railway äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3,27 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Japan Railway 3,42 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at