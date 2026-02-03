|
03.02.2026 06:31:28
Central Japan Railway hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Central Japan Railway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 167,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 145,54 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,64 Prozent auf 531,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 494,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
