Central Japan Railway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Central Japan Railway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Japan Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,42 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,94 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at