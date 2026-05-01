Central Japan Railway präsentierte Quartalsergebnisse

Central Japan Railway hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Central Japan Railway einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,14 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,04 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,89 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden.

Central Japan Railway hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 13,31 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at