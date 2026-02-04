Central Japan Railway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Central Japan Railway hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,45 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at