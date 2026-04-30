Central Japan Railway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Central Japan Railway hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 98,59 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Central Japan Railway 82,89 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 492,07 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 463,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 570,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 465,88 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2 006,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 831,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at