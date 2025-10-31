Central Japan Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Central Japan Railway stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 157,24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 115,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 503,92 Milliarden JPY gegenüber 438,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at