Central Japan Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Central Japan Railway hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 153,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 157,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 520,28 Milliarden JPY gegenüber 503,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at