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03.08.2026 06:31:29
Central Japan Railway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Central Japan Railway veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 149,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Japan Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 147,88 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 492,72 Milliarden JPY – ein Plus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Japan Railway 478,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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