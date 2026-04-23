Central Mine Planning Design Institute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Mine Planning Design Institute hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,59 INR beziffert. Im Vorjahr waren 9,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,17 Milliarden INR, während im Vorjahr 21,03 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at