CENTRAL MOTEK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CENTRAL MOTEK hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 92,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CENTRAL MOTEK -119,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 114,58 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at