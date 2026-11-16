CENTRAL MOTEK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CENTRAL MOTEK veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

CENTRAL MOTEK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 372,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -92,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 114,58 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 99,57 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at