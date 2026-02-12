CENTRAL MOTEK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CENTRAL MOTEK lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 62,50 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1613,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CENTRAL MOTEK 108,03 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 105,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

CENTRAL MOTEK vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 357,140 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1929,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 461,46 Milliarden KRW – ein Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CENTRAL MOTEK 432,27 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at