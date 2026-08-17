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17.08.2026 06:31:29
CENTRAL MOTEK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
CENTRAL MOTEK hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 101,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -76,000 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 114,18 Milliarden KRW – eine Minderung von 7,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123,44 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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