Central Pacific Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Central Pacific Financial hat am 26.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,600 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 65,2 Millionen USD gegenüber 60,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at