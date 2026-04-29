Central Pacific Financial Aktie
WKN DE: A1H60J / ISIN: US1547604090
|
29.04.2026 12:38:48
Central Pacific Financial Corp. Announces Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Central Pacific Financial Corp. (CPF) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $20.73 million, or $0.78 per share. This compares with $17.76 million, or $0.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $61.36 million from $57.70 million last year.
Central Pacific Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.73 Mln. vs. $17.76 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.65 last year. -Revenue: $61.36 Mln vs. $57.70 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Pacific Financial Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Central Pacific Financial Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Pacific Financial Corp
|34,23
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.