Central Pacific Financial Aktie
WKN DE: A1H60J / ISIN: US1547604090
|
28.01.2026 11:53:50
Central Pacific Financial Corp. Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Central Pacific Financial Corp. (CPF) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $22.87 million, or $0.85 per share. This compares with $11.35 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, Central Pacific Financial Corp. reported adjusted earnings of $22.87 million or $0.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $78.88 million from $77.96 million last year.
Central Pacific Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.87 Mln. vs. $11.35 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.42 last year. -Revenue: $78.88 Mln vs. $77.96 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Pacific Financial Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Central Pacific Financial Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Pacific Financial Corp
|31,93
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.