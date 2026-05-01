Central Pacific Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Central Pacific Financial ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Central Pacific Financial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Central Pacific Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 88,6 Millionen USD im Vergleich zu 88,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at