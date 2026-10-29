Central Pacific Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central Pacific Financial hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Pacific Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Central Pacific Financial mit einem Umsatz von insgesamt 93,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at